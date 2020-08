Nog nooit zoveel e-bikes gejat in Nijmegen als deze zomer: ‘Klant kon maar 1,5 dag van fiets genieten’

Voor 600 miljoen euro aan fietsen gejat, mobiele bendes jagen vooral in de grens­streek op dure e-bikes



20 augustus In Nederland is in 2019 voor bijna 600 miljoen euro aan fietsen gestolen. Professionele bendes jagen vooral in de grensstreek op dure e-bikes. Intussen lijkt de politie de strijd te hebben opgegeven.