Noodkreet FNV aan minister: tientallen jeugdzorginstellingen staan op omvallen

Eerder deze week werd bekend dat de Nijmeegse zorginstelling Pluryn zo’n 20 miljoen euro aan mogelijk ten onrechte ontvangen subsidies niet hoeft terug te betalen aan de rijksoverheid. Een nieuwe twist in de soap rondom de zorggroep, die al langer onder vuur ligt. Zo kondigde Pluryn in december aan de deuren te willen sluiten va de noodlijdende Hoenderloo Groep en klaagt personeel over de hoge werkdruk.

‘Grip kwijt’

De situatie bij Pluryn is illustratief voor de staat van jeugdzorg in Nederland, zegt FNV-bestuurder Maaike van der Aar.



Volgens haar is het twee voor twaalf en moet snel wat veranderen: ,,We weten dat minimaal 60 zorginstellingen in Nederland in financieel zwaar weer zitten. De overheid is de grip volledig kwijt. Niemand weet hoe geldstromen naar zorginstellingen precies lopen en wie nu regie heeft.



Jeugdzorgwerkers verzuipen in regeltjes, zien door de bomen het bos niet meer. Als het roer nu niet omgaat, zullen snel nog meer instellingen omvallen. En daardoor komen personeel en cliënten op straat te staan.’’