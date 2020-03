Noodkreet huisartsen: drukte corona brengt basiszorg in gevaar en praktijk kan bron van besmetting zijn

Twee jaar geëist voor overval in studenten­huis

10:21 NIJMEGEN - Tegen een 43-jarige Nijmegenaar die op 13 maart vorig jaar een gewelddadige overval in een studentenhuis aan de Groesbeeksedwarsweg in Nijmegen zou hebben gepleegd, is gisteren 24 maanden onvoorwaardelijk geëist.