Noodkreet Nijmeegs ziekenhuis: ‘Laat die desinfecterende handpompjes staan’

De afgelopen weken is een ware run ontstaan op de pompjes vanwege het coronavirus. Veel producenten hebben ze niet meer op voorraad en ook in ziekenhuizen neemt de krapte toe.

,,We snappen de angst onder mensen, maar het heeft een averechts effect. Thuis kun je gewoon je handen wassen boven een wasbak, in het ziekenhuis is dat minder makkelijk. Dat is de reden dat we die pompjes hebben, we kunnen ze niet missen.”