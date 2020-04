Noodkreet raad: red de Nijmeegse cultuursector van de ondergang

Waarom word je eerder ziek als je verdrietig bent?

23 april NIJMEGEN - Nu het COVID-19 virus rondwaart, is een gezond brein belangrijker dan ooit. Want positieve emoties geven ons energie waardoor we ons fit en sterk voelen. Maar als we verdrietig zijn, lijkt ons lichaam zwakker en worden we sneller ziek. Waarom is dat zo?