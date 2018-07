Noodkreet Yesse (18) helpt: hij wordt niet dakloos

Zijn broertje vond onderdak in een pleeggezin, zelf startte de Yesse een zoektocht naar een eigen kamer. Zonder succes. En dus plaatste hij, ten einde raad, het bericht waarin hij om hulp vraagt. Meer dan 6.000 keer is het bericht in één dag gedeeld. Ook de reacties stromen binnen. ,,Geweldig. Het was zo'n opluchting om te voelen dat ik er niet alleen voor stond.’’



Reden ook voor Standvast om in actie te komen. Waarom het zo lang duurde, weet de organisatie niet precies. Volgens een woordvoerder is er wel in een eerder stadium geprobeerd contact op te nemen met Yesse, maar zonder succes. ,,We betreuren dat het zo lang heeft geduurd. Maar het belangrijkste is nu dat we er voor zorgen dat hij gewoon een dak boven zijn hoofd heeft.’’