Noodlijdend NEC polst Russische zakenman als geldschieter

Nijmege­naar aangehou­den voor woningover­val met enorme buit in Zeeland

10:00 NIJMEGEN - In een woning in Nijmegen is vanochtend een vijfde verdachte aangehouden voor een woningoverval in het Zeeuwse Grijpskerke, na afloop van muziekfestival Hrieps. Daarbij werd volgens de organisator een half miljoen euro buitgemaakt.