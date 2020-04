Noodmaatregel: Vierdaagselopers krijgen 100 euro inschrijfgeld niet terug

De pijn met zijn allen

Eind april hakt de organisatie de knoop door over het al dan niet doorgaan van de Vierdaagse. ‘In het slechtste scenario - afgelasting van de 104de Vierdaagse - zullen we de pijn met zijn allen moeten dragen en de lasten hiervan naar redelijkheid en billijkheid moeten delen', stelt de organisatie in een verklaring.



‘Concreet houdt dit in dat er op dit moment geen annuleringen meer worden verwerkt totdat duidelijk is welk deel van het inschrijfgeld we terug kunnen betalen bij afgelasting van de Vierdaagse.



Zoals bij veel andere evenementen zal bij een eventuele afgelasting een deel van het inschrijfgeld kunnen worden geretourneerd en een deel niet.’



Reden hiervoor is dat er in de komende Vierdaagse, die op 21 juli zou beginnen, al is geïnvesteerd. Wat precies, dat is niet duidelijk gemaakt. Maar marsleider Henny Sackers vreest dat zonder (een deel van) het inschrijfgeld de Vierdaagse volgend jaar niet meer gehouden kan worden.