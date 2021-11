Noodopvang Heumensoord blijft iets langer open, laatste vluchtelingen vertrekken medio januari

De afspraak van opvangorganisatie COA met de gemeenten Heumen (waar het kamp ligt) en Nijmegen (die het terrein in beheer heeft) was dat het kamp op 1 januari dicht zou gaan.



‘Vanwege de verwachte groei in de bezetting van de opvanglocaties in de komende tijd verwachten wij dat het in december niet mogelijk zal zijn om alle bewoners te verplaatsen', stelt het COA nu. Daarom is beide gemeenten toestemming gevraagd om de sluiting tot in januari 2022 te mogen uitstellen. Die toestemming is er, zegt een woordvoerder van het COA: ,,We hebben tot uiterlijk 31 januari de tijd gekregen.