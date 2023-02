Noodopvang Oekraïners in voormalig schippersinternaat Nijmegen verlengd tot eind 2023

Het voormalig schippersinternaat aan de Antoinette van Pinxterenlaan in Nijmegen blijft tot in ieder geval eind 2023 in gebruik als noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Dat heeft de gemeente per brief aan omwonenden laten weten. Het voormalig schippersinternaat is sinds april 2022 in gebruik als opvanglocatie. In het pand tussen kinderopvang De Regenboog en de Sint Nicolaasschool zijn slaap- en verblijfplaatsen ingericht voor ongeveer dertig vluchtelingen.

‘Blijven inzetten’

De opvang wordt verlengd omdat de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt. ‘Ook dit jaar zullen we ons daarom blijven inzetten voor opvang voor mensen uit Oekraïne.’ Om diezelfde reden besloot de gemeente in december de noodopvang op de cruiseschepen in de Nijmeegse Waalhaven te verlengen, ook tot eind 2023

Meerdere locaties

Op dit moment worden er in Nijmegen ook Oekraïners opgevangen in de Tweede Walstraat, de Daniëlsweg, cruiseschepen in de Waalhaven en de Tarweweg tegenover het CWZ.

In september werd bekend dat ook het PH-7 gebouw aan de Prins Hendrikstraat gereed wordt gemaakt voor opvang. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 worden daar 150 Oekraïners opgevangen.

