Nousjka uit Nijmegen heeft haar hulpkat Beebs weer terug

Ze weet nog precies wanneer Beebs verdween. ,,Het was op 20 augustus 2018. Ze zat bij me op het balkon, ik ging even wat halen en Beebs was weg.” Nousjka van de Watering had haar klein uitgevallen Siberische boskat op dat moment vijf jaar.



,,Het is een heel apart beestje met die grote verbaasde ogen", zegt de bazin. ,,Als ze haar oren plat heeft, is het net een uiltje. Het is echt mijn katje, mijn beestje. Ze slaapt bij me en ligt dan in mijn nek. Beebs kalmeert me als ik angstig ben en bij nachtmerries. Ik heb posttraumatische stressstoornis omdat ik veel ellende meegemaakt.”