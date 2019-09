NS krijgt 48 dieseltreinen terug die Roemeens bedrijf maar niet ophaalde uit Nijmegen

NIJMEGEN - 48 dieseltreinen - de zogenoemde buffels - die op het rangeerterrein in Nijmegen staan gaan niet naar Roemenië maar blijven in Nederland. NS krijgt de treinen die verkocht waren aan het Roemeense Ferotrans terug. Dat heeft de voorzieningenrechter beslist na een kort geding tussen NS en Ferotrans.

De NS is tevreden met de uitspraak van de rechter met de nodige kanttekeningen. ,, Door deze uitspraak heeft NS de regie over deze ingewikkelde situatie weer in eigen hand.



We gaan nu eerst alles in het werk stellen om het transport van de treinen, naar een tijdelijke noodlocatie, voor 1 oktober in gang te zetten’’, laat een woordvoerder weten.

Te weinig ruimte op het spoor

,,Tegelijkertijd gaan we op zoek naar een definitieve oplossing voor deze treinen, aangezien er onvoldoende ruimte op het spoor is om deze treinen langdurig stil te kunnen laten staan. Wat die oplossing gaat zijn is nog onbekend, op dit moment liggen alle opties nog open.



Vanzelfsprekend zijn we wel teleurgesteld in het verkoopproces. Deze uitkomst is alles behalve een overwinning. Deze treinen hadden inmiddels gewoon in Roemenië kunnen rondrijden’’, legt de NS-woordvoerder uit.

Haast geboden

De treinen zijn verkocht in 2014 en 2017. De verouderde treinstellen staan sindsdien te wachten op transport naar Roemenië. In totaal gaat het om 2,5 kilometer aan treinen. Die zouden uiterlijk april 2018 weg moeten zijn zodat spoorbeheerder ProRail het spoor rondom Nijmegen zou kunnen vernieuwen.



Die werkzaamheden beginnen over enkele weken. De treinstellen moesten voor die tijd weg zijn. NS zou van ProRail een boete van 1.000 euro per treinstel per dag krijgen opgelegd als de buffels niet op tijd vertrokken zijn.

Tegenwerken

Tijdens de zitting betoogde Ferotrans dat NS zou tegenwerken door niet de juiste papieren te verstrekken. Eerder zei directeur-eigenaar Dumitru Anchidin van het bedrijf dat de treinen te breed zijn voor transport naar Roemenië.



De rechtbank heeft nu de knoop doorgehakt en bepaald dat de koop ongedaan wordt gemaakt en de 48 buffeltreinen weer van NS zijn.

Ontploffing