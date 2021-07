NS: Minder zwartrijders en incidenten door sluiting beruchte tunnelingang

Studenten uit Wageningen, Arnhem en Nijmegen in finale ‘innova­tief­ste student van Nederland’

23 juli ARNHEM/NIJMEGEN/WAGENINGEN - Drie studenten uit de regio zijn in de finale beland van de wedstrijd ‘innovatiefste student van Nederland'. Het gaat om Eva Everloo van de Wageningen Universiteit met haar bedrijf Pyropower, Chingiskhan Kazakhstan van de HAN in Arnhem met zijn bedrijf Bondi en ondernemer Ivan Roy van de Radboud Universiteit in Nijmegen van Drive Maxy.