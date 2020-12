NS sluit ticketservicebalie op station Nijmegen en Ede-Wageningen: zeker 17 medewerkers verliezen hun baan

Voor de Nijmeegse medewerkers is er in deze laatste dagen van het jaar geen ‘lichtje aan de horizon’, de kerstwens van NS aan al het personeel. Wanneer de loketten dichtgaan, is nog niet bekend. De Ondernemingsraad en reizigersorganisaties die om advies zijn gevraagd, zullen komend voorjaar met hun bevindingen komen, is de verwachting, zegt een woordvoerder.



Ook op station Ede-Wageningen is straks geen NS'er meer te bekennen, het is niet bekend hoe veel mensen daar hun baan kwijtraken. Station Arnhem Centraal behoudt de huidige dienstverlening aan de reiziger.