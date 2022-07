NS verrast door Vierdaagse-gekkenhuis op station Nijmegen: ‘Máár geen zorgen, iedereen komt thuis’

Dubbel feest op Notre Dame: hoog percentage geslaagden als ‘afscheids­ca­deau’ voor directeur

Het is dubbel feest op havo Notre Dame in Ubbergen. Niet alleen kregen zeventig leerlingen donderdag hun diploma, maar ook het aantal geslaagden bleek nog eens op 90 procent te liggen. En dat is een flinke opsteker voor de havo, omdat dit de eerste lichting betreft van de leerlingen die in een nieuw onderwijsconcept leskregen.

