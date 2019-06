NS verwacht topdrukte voor Phil Collins: extra en langere treinen na concert

Megaconcerten in Goffertpark

Het is voor het eerst in veertien jaar tijd dat Phil Collins, bekend van onder meer In the air tonight, You can’t hurry love en Easy lover weer naar Nederland komt voor een concert. Volgens concertorganisator Mojo heeft geen andere artiest zoveel singles in de Britse Top-40 gehad in de jaren tachtig als Collins. Het concert maakt deel uit van zijn Still Not Dead Yet Live-tour. Zanger Douwe Bob staat in het voorprogramma van Collins.



Het Phil Collins-concert is het tweede van drie megaconcerten met grote namen in het Goffertpark. Vorige week donderdag trad daar Bon Jovi op. De vijftigers gaven daar een rockshow voor zo’n 40.000 concertgangers. Muse is op donderdag 27 juni aan de beurt om op te treden op de populaire concertlocatie.