NS waarschuwt reizigers: woensdagochtend ernstige hinder tussen Nijmegen en Den Bosch

Werkstraf na ‘bloedstol­len­de’ achtervol­ging met 160 kilometer per uur door Nijmegen

18:43 ARNHEM – ,,Wat ik las over de achtervolging was bloedstollend. En ik ben wel wat gewend”, aldus de politierechter dinsdag in de zaak tegen een 21-jarige Nijmegenaar. Ze legde hem een werkstraf en een rijverbod op voor gevaarlijk rijgedrag en het weigeren mee te werken aan een bloedonderzoek.