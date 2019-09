NS wil verkoop van in Nijmegen wegroestende Buffel-treinen terugdraaien

NS heeft in 2017 48 treinstellen van het type DM’90, met koosnaam Buffel, verkocht aan de Roemeense vervoerder. Destijds is volgens de NS afgesproken dat het materieel voor half maart 2018 opgehaald zouden worden uit Nijmegen.



Daar zijn de overtollig geworden dieseltreinen in lange rijen gestald nabij het station. Ferotrans zou daarop hebben aangegeven dat het vervoer naar Oost-Europa ingewikkelder was dan die vooraf had ingeschat. Sindsdien is geen van de treinen opgehaald en staan ze weg te roesten. Ze zijn deels ten prooi gevallen aan graffiti-spuiters. Volgens omwonenden overnachten er soms mensen in.



Het bewuste opstelterrein is eigendom van ProRail, die daar in oktober werkzaamheden aan het spoor wil uitvoeren. Daarvoor moeten alle treinen weg zijn.