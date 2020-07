Nu al eerste namen Vierdaagsefeesten 2021 bekend: Snollebollekes, Frans Bauer en Snelle bij Matrixx

Die laatste namen zijn volgend jaar te zien bij Matrixx at the Park in het Hunnerpark, zo laat David Brons, directeur van festivalorganisator Matrixx, weten.

Al veel artiesten geboekt

Al deze artiesten waren eigenlijk al geboekt voor de Vierdaagsefeesten van dit jaar. Dat gebeurde vóór de coronacrisis uitbrak. Door het coronavirus zijn de feesten geschrapt en moesten al deze optredens worden verzet.

,,Alle boekingen die we hadden voor de Vierdaagsefeesten van dit jaar zijn met een jaar doorgeschoven. Voor de optredens in het park waren we voor de helft rond, voor de Waalkade hadden we al vijf van de zeven namen rond”, zegt Brons.

De Waalkade en het Hunnerpark vormen jaarlijks grote publiekstrekkers tijdens de Vierdaagsefeesten. De kade staat bekend om de bekende Nederlandstalige artiesten die er optreden. Vorig jaar stonden daar onder meer Gerard Joling, André Hazes, de Vengaboys en als afsluiter de feestact Snollebollekes. Vooral bij de concerten van Snollebollekes op vrijdagavond is er jaarlijks sprake van gigantische drukte.

Quote We zingen deze crisis uit. De NOW-regeling van de overheid heeft voor ons prima uitgepakt David Brons, Matrixx

‘Gek dat de feesten niet doorgaan’

Bij Matrixx at the Park staan jaarlijks vooral veel bekende dj’s op het programma. ,,In totaal komen op beide locaties verspreid over zeven dagen wel 200.000 tot 250.000 mensen. Het is heel gek dat de feesten dit jaar niet doorgaan. Ik krijg er elk jaar een enorm opgewekt gevoel van als ik de stad in kom en merk wat voor sfeer er hangt”, zegt Brons.

De schade door het niet doorgaan van de feesten is voor de festivalorganisator te overzien’. ,,We zingen deze crisis uit. De NOW-regeling van de overheid heeft voor ons prima uitgepakt. Ook treden de artiesten volgend jaar op zonder dat daar extra boekingskosten voor betaald hoeven te worden.”