Nu de coffeeshops dicht zijn slaan straatdealers toe, prijzen stijgen hard

Radboudumc beperkt aantal operaties, ook rem op poliklini­sche afspraken

12:00 NIJMEGEN - Het Radboudumc in Nijmegen beperkt het aantal operaties. Per specialisme wordt bekeken welke ingrepen wel en niet moeten doorgaan. Ook wordt het aantal poliklinische afspraken zoveel mogelijk beperkt. Dit is besloten om de druk op het ziekenhuis te verminderen, met het oog op de coronacrisis.