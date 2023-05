‘Nu de vierdaagse nadert, is de wandelende medemensch weer in het landschap verschenen’

Rapiditas doet met Duits-Nederland­se tennisbe­lof­te gooi naar play-offs eredivisie

Met de 19-jarige Joëlle Steur heeft eredivisieploeg Rapiditas een Duits toptalent gestrikt. En wie in Nijmegen tussen de wedstrijden door even een praatje wil maken met de nieuwste aanwinst, kan haar gewoon in het Nederlands aanspreken. Ze is opgegroeid in Apeldoorn en heeft een Nederlandse vader.