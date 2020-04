Nu ook deel Waalkade op slot in strijd tegen hang-Nijmegenaren

Hayke Veldman is Kamerlid in ‘oorlogs­tijd’: ‘rust, reinheid en boerenver­stand’

13:59 Hayke Veldman (50), ex-raadslid in Nijmegen en inwoner van Winssen, bevindt zich in het oog van de corona-storm. Als corona-woordvoerder van de VVD is hij momenteel Tweede Kamerlid in oorlogstijd. Een vraaggesprek.