Nuchter plezier van koks en bediening in restaurant MikMak werkt aanstekelijk

28-jarige man op de vlucht na bijna aanrijden van agent in Nijmegen

18:05 NIJMEGEN - Met getrokken pistolen hebben agenten in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.30 uur een 28-jarige man aangehouden op de Nieuwe Ubbergseweg in Nijmegen. De man gaf zich over. De politie zat de man op de hielen omdat hij opzettelijk met zijn auto bijna een agent had aangereden. Die kon net op tijd wegspringen zodat er geen gewonden vielen. De aangehouden man zit op last van de hulpofficier vast.