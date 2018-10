NXP schrapt 20 banen in Nijmegen

NIJMEGEN - Chipproducent NXP schrapt vijftig banen: twintig in Nijmegen en dertig in Eindhoven. Het gaat om ‘achterstallig onderhoud’ na de mislukte overnamedeal van Qualcomm. Dat zegt Guido Dierick, directeur NXP Nederland die de reorganisatie dinsdagmiddag bekend maakte.

In Nijmegen stopt NXP met de ontwikkeling van draadloze opladers waar een team van twintig mensen aan werkt. ,,Het heeft te lang geduurd, we hebben hiermee geen voorsprong op de concurrentie kunnen krijgen dus gaan we hiermee stoppen.”

Een zorgkind

In Eindhoven schrapt NXP banen bij de divisie die beveiligde identificatiechips maakt. ,,Een zorgenkind. De omzet is gehalveerd naar een half miljard dollar. De groei is eruit. In China zijn de bankpasjes met chips uitgerold, die markt is verzadigd.” De afgelopen twee jaar was iedereen binnen NXP gericht op de overname door Qualcomm, maar de deal ketste eind juli af.

Dierick: ,,Twee jaar hebben we niks gedaan. Nu overname van de baan is, gaan we dingen weer oppakken, de business bijstellen.” Voor de vijftig werknemers die hun baan kwijtraken, is er een sociaal plan. Van personele krimp bij de chipproducent is overigens geen sprake zijn, want NXP kondigt tegelijkertijd aan dat er vijftig vacatures zijn.