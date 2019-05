NXP schrapt banen door dip in chipmarkt

NIJMEGEN - Chipmaker NXP, met een grote fabriek in Nijmegen, schrapt zo'n twintig banen over verschillende afdelingen in Nijmegen en Eindhoven. Verder worden vacatures minder snel ingevuld, vliegen managers minder en worden projecten even uitgesteld. ,,We kijken goed naar de kosten en hebben links en rechts wel wat gedaan. Niks dramatisch'', zegt topman Guido Dierick.

Verdere bezuinigingen of reorganisaties zitten niet in de plannen.

NXP heeft last van de dip in de chipmarkt. Maar de chipmaker gaat ervan uit dat de vraag naar chips in het tweede kwartaal weer iets aantrekt. Maar dan nog is het minder dan vorig jaar.

Wereldleider

NXP zag in het eerste kwartaal van 2019 de omzet met 8 procent dalen in vergelijking met vorig jaar. De vraag naar chips voor mobieltjes liep flink terug (9 procent), dat geldt ook voor de auto-industrie (8 procent). NXP is wereldleider in deze sector en de chips voor auto's worden in Nijmegen gemaakt. Het hardst daalde de vraag naar chips voor industriële producten en voor toepassingen in met internet verbonden apparaten (14 procent).

Dierick: ,,Een omzetdaling van 8 procent is wel een grote achteruitgang. Daarom kijken we goed naar de kosten.'' De daling is nog groter als wordt gekeken naar het vorige kwartaal. Vergeleken met de laatste drie maanden van 2018 daalde de omzet met 13 procent. ,,Een erg matig eerste kwartaal'', constateert Dierick, ,,maar dat hadden we verwacht. Het heeft te maken met de Brexit en met de economie in China die afkoelt.''