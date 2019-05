NXP stopt deels met leveringen aan Huawei

'Wat heb jij in je broek?’ vragen Rad­boud-onderzoe­kers aan bezoekers Lowlands

16:08 NIJMEGEN - 'Wat heb jij in je broek?’ Met die prikkelende titel doet het Nijmeegse Radboudumc mee aan het wetenschapsprogramma van popfestival Lowlands in Biddinghuizen. Onderzoekers van het zogenoemde DSD-Team (Differences in Sex Development) vragen de bezoekers van het festival hoe hun geslachtsdeel er uit ziet.