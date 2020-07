Nyma Obstacle Run: 'Dit is een speeltuin voor volwassenen’

De hindernisbaan over een drie kilometer lang traject kan iedereen zo zwaar maken als die wil. Klauteren, hangen, zware ankerkettingen om de nek sjouwen, hollen met zakken zand, boomstammen tillen, hard lopen, kruipen onder een net en als afsluiting ‘tractorbanden flippen’. Die zijn er in verschillende formaten, de grootste weegt 120 kilo. En die moet dan tien keer omgekiept worden.



,,We doen dit elke drie maanden", zegt Dennis Polman van Nyma Outdoor Gym. ,,Deelnemers doen zo'n half uur over een ronde, en dat zo vaak als ze willen. Het is lekker lomp.”



Verspreid over de zondag doen er zo'n honderd personen mee. ,,Dus voor iedereen voldoende ruimte. Dat is bij ons altijd zo. Veel sportscholen hebben nu het buitensporten ontdekt, wij doen al tien jaar niet anders. Corona? Daar hebben we ons niet op hoeven aanpassen, alles kon gewoon doorgaan.”