Oekraïense vluchtelingen ook opgevangen op cruiseschip in Nijmeegse Waalhaven

NIJMEGEN - Zo’n 240 Oekraïense vluchtelingen worden binnenkort opgevangen op twee cruiseschepen die in de Waalhaven in Nijmegen komen te liggen. De noodopvang is nodig omdat de verwachting is dat grote groepen vluchtelingen wegens de oorlog vanuit Oekraïne naar Nederland komen.

Het eerste schip meert komende maandag aan, het tweede schip komt twee weken later. Het gaat om noodopvang: de schepen zullen in ieder geval voor zo’n twee maanden dienen als slaap- en verblijfplaats voor Oekraïense vluchtelingen.

De gemeente Nijmegen is donderdag ook begonnen met het inrichten van de Jan Massinkhal voor de opvang van vluchtelingen. Deze hal geldt als zogeheten crisisnoodopvang en is bedoeld om de vluchtelingen de eerste dagen na hun aankomst in Nederland onderdak te bieden. Het is de bedoeling dat ze maximaal vijf dagen tot een week in de Jan Massinkhal verblijven en daarna doorstromen naar een locatie voor noodopvang. In de hele regio zijn gemeenten bezig om daarvoor locaties te vinden.

Stapelbedden met weinig privacy

In de Jan Massinkhal slapen de vluchtelingen op stapelbedden die dicht op elkaar staan in de grote hal; er is weinig privacy. In de cruiseschepen zijn afzonderlijke hutten. Volgens de gemeente Nijmegen bieden de schepen basisvoorzieningen en zijn ze direct gereed voor gebruik.

Elk schip biedt ruimte aan 120 vluchtelingen. ‘Onder meer Bindkracht10, het Rode Kruis, vrijwilligers en zorgaanbieders doen er alles aan om de opvang van de vluchtelingen zo goed mogelijk te laten verlopen', meldt de gemeente.

Andere locaties voor noodopvang in Nijmegen zijn nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er op dit moment nog geen plannen om op Heumensoord weer een groot kamp op te richten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. ,,Maar we zijn niet in de omstandigheid om dit uit te sluiten.”

Meer locaties

De gemeente verwacht dat er, naast de twee schepen, nog meer opvang nodig zal zijn in Nijmegen. ‘We blijven daarom zoeken naar geschikte locaties voor opvang waar gevluchte Oekraïners langer kunnen blijven als dat nodig is.’