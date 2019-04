‘Oerhollands’ Vierdaagsefeest en Nimweegs Artiestenfestival keren terug op Joris Ivensplein

Bijzonder is dat het Groesbeekse orkest The Moonlights, dat al meer dan 25 jaar de vaste gasten waren in de In de Betouwstraat, verhuizen naar het Ivensplein. Zij staan in die Vierdaagseweek minimaal twee keer geprogrammeerd op het Hollandse podium. De uitbaters van café De Sportcentrale, die sinds jaar en dag The Moonlights naar de In de Betouwstraat haalden, zijn gestopt met hun zaak.



Het muziekprogramma start elke dag om 14.30 uur. Vj/dj René is de centrale figuur op al die dagen en zorgt voor een constant geluidsgordijn van oranje repertoire.