OM eist celstraf voor Arnhemse broers voor oplichting met babbeltruc in Nijmegen

Nog een derde broer (56, uit Arnhem) die met een maat tientallen slachtoffers zou hebben gemaakt, moet zich later voor de rechtbank verantwoorden.

Voor een deel van de aantijgingen zag de officier van justitie te weinig bewijs. Maar duidelijk is dat de oudste broer in de woning is geweest van een 89-jarige vrouw uit Nijmegen in december vorig jaar. De vrouw vond zijn bankpas, rijbewijs en id-kaart in haar slaapkamer.

Zogenaamd van de politie

Ook herkende ze hem van een foto als de man die enkele dagen eerder aan de deur was gekomen en had gezegd dat hij van de politie was. De (wat later bleek nep-)agent vertelde dat achterburen hadden gezien dat er bij haar werd ingebroken.

Hij liep haar voorbij naar boven en vroeg of ze geld had en of het er nog lag. De vrouw ging hem voor naar de slaapkamer waar ze haar geld bewaarde en liet het hem zien. De man vroeg vervolgens of hij van het toilet gebruik kon maken. Daarna ging hij weg.

Enkele dagen later zag ze dat haar geld verdwenen was en vond ze de pasjes.

Gestruikeld en pasjes gevallen

De verdachte ontkende de oplichting. Hij zei dat de vrouw hem om hulp had gevraagd. In haar woning was hij gestruikeld en waren zijn pasjes gevallen.

De officier ziet voldoende bewijs dat hij ook degene is die in Rotterdam in mei een 87-jarige vrouw op soortgelijke wijze voor achtduizend euro oplichtte. Zeven verschillende agenten herkenden de verdachte op camerabeelden in de buurt.

Voor het oplichten van een (andere) 87-jarige vrouw in Nijmegen voor ruim vijfduizend euro in september vorig jaar vroeg de officier vanwege gebrek aan bewijs vrijspraak. Deze vrouw zegt in haar aangifte dat een man aanbelde met een verhaal over een gaslek.

Ze moest haar woning uit, maar mocht haar waardevolle spullen niet meenemen omdat de verzekering dan niet uitkeert. Hij zou de spullen in de kelder leggen. Zij overhandigde hem enveloppen met geld. En zag ze niet meer terug.

Jaar en een half jaar cel

De officier van justitie eiste een jaar cel tegen de oudste broer voor de twee oplichtingen. Bij de jongste broer hield hij het op een half jaar cel. De 54-jarige werd betrapt bij de oplichting van een verstandelijk beperkte man in Amsterdam. Het slachtoffer werd zestienduizend euro lichter gemaakt. Zijn moeder in Assen kreeg ook bezoek van mensen die met een babbeltruc sieraden bij haar wisten te stelen. Maar de officier zag te weinig bewijs dat de broers hier bij betrokken zijn geweest.

Hij wil dat de broers terugbetalen wat ze hebben gestolen.

“Dit zijn niet zomaar oplichtingen”, zei hij. ,,Dit zijn mannen die heel doelbewust ouderen en zwakkeren in de samenleving als doelwit nemen.”

Uitspraak: over twee weken.