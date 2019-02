OM eist celstraffen voor bende die gestolen VW Polo’s liet strippen

Werkstraf en rijverbod Liendenaar na dodelijk ongeval Flipjes Toertocht

14:52 ARNHEM /NIJMEGEN - De 20-jarige automobilist van het dodelijke ongeluk met een wielrenster van Flipjes Toertocht, in juli 2017, is vrijdag veroordeeld tot 120 uur werkstraf, plus een jaar rijverbod waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank in Arnhem vindt dat de man uit Lienden schuld heeft aan het ongeval waarbij een 41-jarige Nijmeegse wielrenster overleed.