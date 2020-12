OM eist vijf jaar voor overvallen met mes in Nijmegen: ‘Ik heb er de koelkast mee gevuld’

Staken in coronatijd: Nijmeegse metaalwer­kers rijden door ‘staak-straat’ bij Goffertsta­di­on

11 december NIJMEGEN - Geen mensenmassa, maar een file van remlichten. Geen gebrul door een megafoon, maar één voor één wensen in de kerstboom hangen. Zelfs staken is anders in coronatijd.