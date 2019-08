Om het Democratiefestival was veel te doen, nu is er vooral veel te doen

,,We zijn hier verplicht voor school”, zeggen vier leerlingen van het Nijmeegse Mondial College. ,,Maar we hadden het erger verwacht, het is best leuk tot nu toe.” Hier, dat is het Democratiefestival in Nijmegen, dat vanmorgen van start is gegaan en tot en met morgen duurt.



Over het festival, de eerste van zijn soort in Nederland, was veel te doen afgelopen week. Met ruim een miljoen euro liepen de kosten flink in de papieren.



Die lasten worden grotendeels gedragen door het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het evenement samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert.