OM: 'Huurling’ Dennie van der Z. uit Nijmegen moet dertig jaar de cel in voor moord en vijf pogingen tot moord

Bijzondere '3D-brug’ Zwanenveld komt er eindelijk

3 november NIJMEGEN - Na anderhalf jaar vertraging wordt de 3D-geprinte betonnen fietsbrug in de Nijmeegse wijk Zwanenveld eindelijk gebouwd. Begin december worden de werkzaamheden in park Geologenstrook hervat, in mei 2021 moet de bijzondere brug gereed zijn voor wandelaars en fietsers.