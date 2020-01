OM: Nijmeegse verdachte van roofoverval op Zeeuws muziekfestival gaf daarna duizenden euro’s uit

MIDDELBURG - Een dure hotelovernachting, een vakantie naar Spanje en een foto met dikke pakken geld. Neem daarbij tientallen belastende telefoontaps en -appjes en er zijn volgens het Openbaar Ministerie genoeg aanwijzingen om de 23-jarige C. de R. uit Nijmegen aan te merken als mededader van de overval na muziekfestival Hrieps in het Zeeuwse Grijspkerke.

Tijdens een pro-formazitting in Middelburg somde officier van justitie Marieke Fimerius vanmiddag tientallen argumenten op om de Nijmegenaar langer achter de tralies te houden. De rechtbank ging daarin mee, hoe graag advocate Claudine Kouijzer ook wilde dat de voorlopige hechtenis zou worden opgeschort.

De R. is één van de twaalf verdachten die het Openbaar Ministerie in beeld heeft gekregen sinds drie gemaskerde mannen er vorig jaar mei met de dagopbrengst van het muziekfestival, in totaal 500.000 euro, vandoor gingen. De R. werd vier maanden later opgepakt in Nijmegen.

Puzzelstukjes

Het OM heeft na maandenlang onderzoek de puzzelstukjes gelegd en denkt dat De R. een belangrijke rol heeft vervuld bij de geldroof. In het inmiddels 1700 pagina’s tellende dossier staat dat De R. vlak na de overval was opgehaald in Domburg, waar ook de vluchtauto’s waren gezien. De volgende dag stapte hij op de trein naar Amsterdam. Een verklaring van de vader van een medeverdachte en uitpeilgegevens van De R’s telefoon ondersteunen dat verhaal. Volgens het OM was het veelzeggend dat De R’s telefoon stond uitgeschakeld toen de overval werd gepleegd.

Uit telefoontaps en appverkeer blijkt volgens het OM ook dat De R. na de roof over flink wat geld beschikte. Volgens een medeverdachte zou hij 50.000 euro hebben opgestreken, iets wat in de term ‘50K’ terug te lezen was in appjes. De R. sliep een dag na de roof in het Amsterdamse Hilton-hotel en zou veel contant geld hebben uitgegeven. Zo betaalde hij de rekening voor twee overnachtingen - volgens het OM 900 euro - met contant geld. Ook schafte De R. schoenen aan ter waarde van 750 euro, en ook die betaalde hij cash. Het OM schermde ook met een foto waarop de arm van de verdachte door een opvallende tatoeage werd herkend. Hij hield toen meerdere pakken met papiergeld vast. De R. ging ook op vakantie naar Spanje.