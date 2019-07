OM wil 5 jaar en tbs voorwaarden voor moord op dementerende moeder in Nijmegen

,,Ik was toen eigenlijk meteen opgelucht”, vertelde de man. Hij legde het mes netjes neer voor de politie. ,,Daarna ging ik me omkleden omdat ik niet in mijn joggingbroek naar de gevangenis wilde. En ik stopte mijn portemonnee met mijn ID kaart in mijn zak voor op het bureau.”



Hij belde rustig 112 en vertelde dat hij zijn moeder vermoord had. De vrouw overleed nadat de politie kwam aan bloedverlies. Volgens zijn advocaat verstoorden meerdere omstandigheden de rust en structuur die de man zo nodig heeft.



Op zijn werk werd de groep collega’s ineens veel drukker en groter, zijn kat moest inslapen en zijn zus verhuisde. Dat zijn moeder dementeerde en dat niet zomaar toegaf, was de man teveel.