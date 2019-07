OM wil tbs voor Nijmegenaar die zijn kamer opblies met benzine en spiritus

Het Openbaar Ministerie eiste maandag achttien maanden cel en tbs met dwangverpleging. Volgens de officier van justitie was er sprake van opzet en hadden er mensen kunnen omkomen. Omdat de verdachte onvoldoende had meegewerkt in het Pieter Baan Centrum en een behandeling nodig heeft, is tbs met dwang, in de visie van de officier, de enige optie.



,,Vrijwillig meewerken aan behandeling is niet te verwachten en hij kan niet onbehandeld terug naar de samenleving.” De officier vond dat de verdachte, toen hij in de put zat, egoïstisch had gehandeld. ,,Hij heeft veel verdriet en ellende veroorzaakt. Dit had allemaal veel erger kunnen aflopen.”