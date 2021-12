‘Oma Dread’ (87) was de beroemdste wietoma van Nijmegen: ‘Ze was voor niets of niemand bang’

Luisteren naar inwoners? Nijmegen faalt, schrijven wijkraden in teleurge­stel­de brief

NIJMEGEN - Hoe goed luistert de gemeente Nijmegen naar inwoners bij grote projecten, zoals het nieuwe stationsgebied of nieuwbouw in de Weezenhof? Slecht, vrezen ruim twintig wijkraden. Ze zijn teleurgesteld, schrijven ze in een brief aan hun achterban.

26 december