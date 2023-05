Oma Yvon gelooft in haar voetballende kleinzoons: ‘De nieuwe Demouges komen er aan!’

Nu beleggers afhaken, stranden Nijmeegse nieuwbouw­pro­jec­ten: ‘Onbedoeld effect van de aanpak van huisjesmel­kers’

De behoefte aan huizen is groot. Toch is het maar de vraag of de geplande nieuwbouw in en om Nijmegen er allemaal snel komt. Projectontwikkelaars zien de verkoop teruglopen en beleggers doen niet meer mee. Sommige projecten worden daarom stilgezet.