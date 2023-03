Omar (29) kwam om door geweld in Lent: ‘Hij was altijd vrolijk, in voor een geintje’

UPDATE | met video Dode bij ‘geweldsin­ci­dent’: politie pakt man op die verdacht wordt van betrokken­heid

De politie heeft een man aangehouden voor een ‘geweldsincident’ in Nijmegen, waarbij dinsdagavond iemand overleden is. Over de identiteit van de verdachte en zijn relatie met het slachtoffer is vooralsnog veel onduidelijk. Ook is niet helder of er nu wel of niet gestoken is op de Lentse Warande, vlakbij de Waalbrug.