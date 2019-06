Omgaan met dementie: leven met verwarde moeder in een gebarricadeerd huis

Toen ze haar dwalende moeder op een rotonde vlakbij huis tussen de planten zag lopen, schrok Mirjam van Kuppeveld (60) flink. Maar die ene avond toen ze haar uit een politiebusje meenam, besloot ze: nu moet er écht iets gebeuren. Haar moeder Mien van Kuppeveld (86) had vier kilometer in het donker langs de Rijksweg in Malden gelopen. Toevallig dat zorgpersoneel, net klaar met de avonddienst, haar opmerkte en de politie waarschuwde.



,,Op zo'n moment sta je voor de keuze", zegt Van Kuppeveld. ,,Wilden we moeder nog langer bij ons in laten wonen, dan moesten we van ons huis een fort maken.”



Er valt een korte stilte: ,,Nou, en dat hebben we dus gedaan.”



De moeder van Mirjam van Kuppeveld bleef na het overlijden van haar man alleen en onzelfstandig achter. Haar dochter omschrijft haar als een ‘hele lieve, onzekere vrouw die niet veel contact maakte met andere mensen’. ,,Ze had altijd veel aan pa overgelaten. Ze wist niet hoe te pinnen of te koken, dat deed hij altijd.”