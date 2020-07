Omgeving geliquideerde Mehmet tast in het duister over motief: ‘Hij was een hele lieve, grappige man’

Maandagochtend om 8.30 uur was Mehmet, 49 jaar en vader van drie kinderen, op weg naar een klus in Beuningen. Voor een eerste afspraak, via een uitzendbureau in Neerbosch-Oost, vertelt een broer.



Mehmet komt nooit aan op de plek van bestemming. Nadat hij zijn auto heeft geparkeerd aan de Burgemeester Geradtslaan wordt hij aan de overkant van de straat door twee gemaskerde mannen geliquideerd.



Waarom juist hun vader, broer en oom doelwit is van wat veel weg heeft van een gerichte aanslag, niemand van de familie die het weet. Mehmet was een goed persoon. Iedereen, jong en oud weet dat, vertelt zijn broer. ,,Als er iemand met een klusje zat, ging hij altijd helpen. Ook als mensen geen geld hadden.”