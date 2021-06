Omstanders zien lichaam drijven vlak bij Waalbrug in Nijmegen, politie start onderzoek

Rob’s Eventure ging als eerste Nijmeegse bedrijf ten onder aan corona, maar maakt comeback: ‘Schulden zijn afgehan­deld’

9 juni NIJMEGEN - Het was een twijfelachtige eer. Evenementenuitzendbureau Eventure ging als eerste Nijmeegse bedrijf kopje onder in de coronacrisis. Maar nu is er een nieuwe primeur. Het bedrijf van Rob Seveke (60) herrijst als een van de eersten uit de as van de lockdown. ,,De schulden zijn afgehandeld, ik wil weer de festivalwereld in.”