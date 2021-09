Omstreden asfaltfabriek te koop voor 10 miljoen euro: ‘Kritisch bekijken voordat we grote oprotpremie meegeven’

Festival in Nijmegen Noord: ‘De Oversteek is Oerol in het klein’

5 september NIJMEGEN - Bij veel Nijmegenaren staat festival De Oversteek in de agenda. Als de vakantie achter de rug is, kun je aan de noordkant van de Waal genieten van muziek, theater, dans en beeldende kunst. ,,Dit is Oerol in het klein”, zeggen bezoekers.