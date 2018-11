Omstreden chroom-6 verf op Waalbrug: strenge veiligheidsmaatregelen nodig

Bruls: ‘Onderzoek naar Nijmegen Rechtsaf en harde kern NEC’

21 november NIJMEGEN - Er komt onderzoek naar de incidenten rondom de intocht van Sinterklaas in Nijmegen. Dat zei burgemeester Hubert Bruls woensdagavond in de gemeenteraad. Actievoerders van Nijmegen Rechtsaf en de HKN, de harde kern van NEC, zouden tijdens de intocht op intimiderende wijze een spandoek met daarop ‘Zwarte Piet is racisme’ hebben afgenomen van demonstranten die op het Waalstrand stonden.