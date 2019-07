Omstreden maaizuigmachine toch ingezet

Begin juni beloofde wethouder Bert Velthuis (SP) ook al om kritisch te gaan kijken naar de inzet van maaizuigcominaties. Verschillende politieke partijen hadden hun zorgen geuit over het gebruik van de deze machine.



In 2012 is er namelijk een nieuw maaibeleid afgesproken in de stad: het streven is om bloemrijke bermen en veldjes te creëren waar insecten zich thuis voelen.



De Nijmeegse plantenecoloog Hans de Kroon, een van de auteurs van het alarmerende rapport dat vorig jaar uitkwam over de enorme afname van het aantal insecten, hoopt dat gemeente inderdaad zeer terughoudend omgaat met de maaizuigcombinatie.



,,Voor de verkeersveiligheid moet een deel van de bermen open zijn, daar ontkom je niet aan en dit soort machines zijn dan natuurlijk efficiënt. Maar pas op dat je het écht niet meer inzet dan noodzakelijk, want insecten maken echt weinig kans om te overleven.”



Volgens de ecoloog is het weliswaar goedkoper om te maaien en direct afvoeren, maar zijn er op andere vlakken weer andere besparingen te bereiken.



,,Aan de Heijendaalseweg is een prachtig bloeiende berm, die wil de gemeente uitbreiden om zo een groene dooradering door de stad te krijgen. Het kost misschien iets meer dan graszaad, maar in het onderhoud is een bloeiende berm weer goedkoper.”