Omstreden Nijmeegs speelveld De Buut mag voorlopig open blijven; maar goaltjes moeten weg

Buf­fel-trei­nen verhuizen van Nijmegen naar Amsterdam

12:57 NIJMEGEN - De 48 dieseltreinen die staan geparkeerd bij het NS-station in Nijmegen worden verplaatst naar het havengebied in Amsterdam. De Buffels, zoals ze in de volksmond worden genoemd, staan al anderhalf jaar weg te roesten, omdat de Roemeense koper ze niet kwam ophalen.