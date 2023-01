Omstreden oncoloog Radboudumc mag door als arts, wel een berisping

‘Slaven­drij­ver’ staat voor de rechter: nooit vakantie, loon inleveren en buiten slapen, tot boer argwaan kreeg

Een zwakbegaafde man uit Litouwen moest volgens justitie in Altforst en Tiel slavenarbeid verrichten. Een 39-jarige landgenoot zou hem een jaar lang hebben gedwongen om zes dagen per week te werken voor een boer in Altforst en een wasserij in Tiel.

12 januari