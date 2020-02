Omstreden vlogger veroordeeld voor seks met 15-jarig meisje uit Nijmegen, maar hoeft cel niet meer in

De rechtbank in Lelystad achtte dinsdag bewezen dat de man in september 2018 seks had met een meisje van 15 jaar uit Nijmegen. Ook had hij een filmpje in bezit waarop zij naakt te zien is, waardoor ook het bezit van kinderpornografisch materiaal bewezen is. Omdat O. al anderhalve maand in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in, reageerde zijn raadsman.