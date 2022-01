OMT kijkt naar versoepeling quarantaineregels voor scholen, bijna kwart van de leerlingen zit thuis

Gemiddeld is 24 procent van de leerlingen deze week niet op school, blijkt uit deze peiling. Vorige week was dat nog 9 procent.



Op slechts 2 procent van de scholen zijn alle leerlingen aanwezig in de tweede week na de kerstvakantie. Op 80 procent van de scholen ontbreken ook één of meerdere leraren.



Om die reden bepleitten verschillende schoolleiders uit de regio en ook hun beroepsorganisatie AVS voor soepelere regels. Momenteel is de regel dat bij drie of meer besmettingen binnen een week in een klas (leerlingen of medewerkers) de hele klas naar huis moet. ,,Het OMT gaat zich er over buigen of dit aangepast kan worden’’, meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) desgevraagd.



Het Outbreak Management Team komt vrijdag weer bijeen. Dan wordt ook besproken of ook andere coronamaatregelen losgelaten kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de gedwongen sluiting van horeca en theaters.